Atlantic: Трамп после открытия Ормуза может объявить о победе над Ираном 8 27.08.2026, 20:06

2,346

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

После этого президент США намерен заняться другими вопросами.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке говорил своим политическим союзникам, что после открытия Ормузского пролива готов объявить о победе над Ираном и заняться другими вопросами. Об этом Atlantic сообщил источник в администрации президента.

По его словам, республиканцы призывают Трампа урегулировать конфликт и уменьшить его негативное влияние на экономику страны, а также на их шансы на переизбрание. Однако политические сторонники президента США обозначили, что одобряют меры экономического давления на Тегеран.

Некоторые сотрудники Белого дома надеются, что план создаст тихий, но жесткий контроль, который позволит добиться устойчивого прогресса в урегулировании конфликта. Еще часть администрации считает, что возникающие разногласия в руководстве Тегерана могут подтолкнуть страну к переговорам. Если санкции вынудят Иран сесть за стол переговоров до ноября, это сможет подстегнуть рынки и дать республиканцам дополнительный импульс.

24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале экономической блокады Ирана. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании. Также приостановил действие многих выданных лицензий, которые предоставляли Тегерану доступ к американским культурным и академическим учреждениям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com