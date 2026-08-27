закрыть
28 августа 2026, пятница, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиян заподозрили в массовом незаконном получении гражданства Финляндии

6
  • 27.08.2026, 20:34
  • 8,756
Россиян заподозрили в массовом незаконном получении гражданства Финляндии

Масштабы дела стали для следствия неожиданными.

Почти два десятка россиян подозревают в незаконных схемах при получении гражданства Финляндии, пишет Yle. По данным следствия, как минимум 12 человек могли необоснованно получить финское гражданство. Еще у пяти человек процесс натурализации не был завершен к моменту начала расследования в 2024 году. По словам комиссара криминальной полиции Теппо Тяхтинена, масштабы дела стали для следствия неожиданными. Полиция считает, что в схеме участвовали больше людей, но срок давности по этим эпизодам уже истек.

Предполагаемая преступная схема работала с 2003 года. Главный фигурант дела оформлял фиктивные трудовые договоры, которые давали основания для получения вида на жительство и затем гражданства. По данным полиции и Пограничной охраны, подозреваемый россиянин с 2003 года зарегистрировал несколько компаний в Юго-Восточной Финляндии. Но реальной деятельности они практически не вели. Участников схемы подозревают в том, что они платили за такое трудоустройство.

В ходе расследования выяснилось, что главный подозреваемый вместе с сообщниками сдавал за других экзамены по финскому языку и делал учебные задания. Следствие также проверяет возможную подделку документов. Фигурантов дела подозревают в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Чтобы получить гражданство Финляндии, обычно необходимо прожить в стране с ВНЖ или ПМЖ восемь лет. Также нужно знать финский или шведский на уровне B1 и иметь подтвержденный доход. В 2025 году в Финляндии гражданство получили 14 689 человек. Больше всего заявлений на получение гражданства подали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук