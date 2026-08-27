Россиян заподозрили в массовом незаконном получении гражданства Финляндии 6 27.08.2026, 20:34

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Масштабы дела стали для следствия неожиданными.

Почти два десятка россиян подозревают в незаконных схемах при получении гражданства Финляндии, пишет Yle. По данным следствия, как минимум 12 человек могли необоснованно получить финское гражданство. Еще у пяти человек процесс натурализации не был завершен к моменту начала расследования в 2024 году. По словам комиссара криминальной полиции Теппо Тяхтинена, масштабы дела стали для следствия неожиданными. Полиция считает, что в схеме участвовали больше людей, но срок давности по этим эпизодам уже истек.

Предполагаемая преступная схема работала с 2003 года. Главный фигурант дела оформлял фиктивные трудовые договоры, которые давали основания для получения вида на жительство и затем гражданства. По данным полиции и Пограничной охраны, подозреваемый россиянин с 2003 года зарегистрировал несколько компаний в Юго-Восточной Финляндии. Но реальной деятельности они практически не вели. Участников схемы подозревают в том, что они платили за такое трудоустройство.

В ходе расследования выяснилось, что главный подозреваемый вместе с сообщниками сдавал за других экзамены по финскому языку и делал учебные задания. Следствие также проверяет возможную подделку документов. Фигурантов дела подозревают в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Чтобы получить гражданство Финляндии, обычно необходимо прожить в стране с ВНЖ или ПМЖ восемь лет. Также нужно знать финский или шведский на уровне B1 и иметь подтвержденный доход. В 2025 году в Финляндии гражданство получили 14 689 человек. Больше всего заявлений на получение гражданства подали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали.

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