Белорус проглотил микросхемы, бумагу и пакеты на глазах у жены

Белорус проглотил микросхемы, бумагу и пакеты на глазах у жены7
- 27.08.2026, 21:13
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Мужчина скончался.
В Борисовском районе мужчина наглотался разных предметов и умер на глазах у жены. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
Так, белоруска вызвала милицию из-за агрессивного и странного поведения своего мужа. В тот день борисовчанин беспричинно проявлял агрессию в отношении супруги, а потом он стал глотать различные предметы. Он проглотил микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты, а в какой-то момент внезапно потерял сознание и упал на пол.
Прибывшая врачи констатировали смерть мужчины.
Судмедэксперт не нашел на теле погибшего телесных повреждений. Причиной его смерти стала механическая асфиксия, так как дыхательные пути закрыли инородные тела.
- В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути, - прокомментировали в ГКСЭ.
Но еще в крови мужчины нашли психотропное вещество.