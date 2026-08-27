Трамп: Меня не беспокоит нападение Путина на НАТО

Трамп: Меня не беспокоит нападение Путина на НАТО13
- 27.08.2026, 21:42
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Президент США опроверг сообщения о том, что Джон Рэтклифф во время визита в РФ предупреждал Кремль.
Президент США Дональд Трамп в беседе с Axios заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. «Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против альянса.
При этом он опроверг сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву 25 августа предупреждал Кремль о недопустимости таких действий. «Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не произошло», — сказал Трамп, назвав поездку главы ЦРУ «обычной деловой».
Как отмечает Axios, заявления Трампа прозвучали параллельно с растущей обеспокоенностью европейских стран, которые опасаются, что Москва может попытаться проверить решимость НАТО и приверженность Вашингтона статье 5 Североатлантического договора, гарантирующей коллективную оборону.
По данным источников The Wall Street Journal, американская разведка рассматривает сценарий, при котором Владимир Путин после выборов в Думу может пойти на эскалацию с Западом, включая «ограниченное нападение» на одну из стран альянса — например, кибератаку или небольшое сухопутное вторжение в страны Балтии.
По данным Politico, глава ЦРУ, помимо обсуждения ситуации вокруг НАТО, также предупредил Путина о недопустимости военной и экономической поддержки Ирана.