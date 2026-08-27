Санду вручила Зеленскому высшую государственную награду Молдовы 2 27.08.2026, 22:02

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Владимир Зеленский и Майя Санду

Фото: president.gov.ua

Президента Украины наградили за весомый вклад в защиту мира и свободы.

Президент Молдовы Майя Санду вручила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому высшую государственную награду страны - орден Республики.

Об этом Санду заявила во время совместной с Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном пресс-конференции.

Глава государства получил орден Республики за весомый вклад в защиту мира и свобод на европейском континенте.

Санду подчеркнула, что эта награда «является признанием смелости всего украинского народа, который сдерживает агрессию РФ».

Президент Молдовы также подчеркнула, что именно благодаря борьбе Украины на востоке ее страна сейчас имеет возможность жить в безопасности и мире.

Отметим, Зеленский прибыл 27 августа с визитом в Кишинев. В столице Молдовы он участвует в праздновании 35-летия Дня независимости страны и проводит ряд переговоров.

Президент заявлял, что Украина и Молдова работают «над тем, чтобы гарантировать больше общих безопасных, энергетических и инфраструктурных возможностей».

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