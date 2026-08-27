Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов
- 27.08.2026, 22:09
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Клубы были распределены по рейтингу на четыре корзины.
Завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.
Соперники были определены с помощью компьютерной жеребьевки, которая состоялась в Монако.
Клубы были распределены по рейтингу на четыре корзины (в каждой – по девять команд). На общем этапе каждая команда проведет восемь матчей (четыре дома и четыре – в гостях).
С нынешнего сезона действует правило, которое исключает, что клуб играет три сезона подряд дома с одним и тем же соперником. 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов будет растянут на три дня (вторник, среда и четверг). Остальные – на два дня, кроме последнего тура, когда все сыграют одновременно.