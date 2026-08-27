«Маршалы» Зеленского 1 Владимир Фесенко

27.08.2026, 22:49

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Все они — Герои Украины.

26 августа президент Украины провел совещание с военными командирами. Главный результат — назначение Билецкого и Прокопенко командующими двумя обновленными оперативными группировками войск в Донецкой области

Очевидно, что это сделано для стабилизации военной ситуации в Донецкой области. Это новый подход в структуре военного командования. На данный момент военные командиры и военные эксперты оценивают это положительно.

Но я смотрю на это событие и с сугубо политической стороны. Вокруг президента Зеленского формируется группа особо приближенных к нему военачальников. Образно говоря, у Зеленского появляются свои «маршалы». У Наполеона и Сталина были свои маршалы. В условиях войны они могут появиться — пусть и чисто символически — и вокруг Зеленского. Это те, кого он особо выделяет в военном командовании, на кого особенно полагается. Разумеется, это политическая метафора. У нас нет такого воинского звания, как маршал. Билецкий и Прокопенко — бригадные генералы. Но их реальный статус и полномочия уже значительно выше, чем у командиров корпусов.

Безусловно, к списку «маршалов» Зеленского я бы добавил еще и Михаила Драпатого, главнокомандующего ВСУ.

Еще один символический «маршал» — Роберт Бровди «Мадяр», командующий Силами беспилотных систем. По воинскому званию он всего лишь майор. Однако его реальный военный и информационно-политический статус — значительно выше.

Еще одна подобная фигура — с несколько меньшим военным статусом, но также явно любимец Зеленского — Игорь Оболенский («Корнет»), командующий корпусом «Хартия» (2-й корпус Нацгвардии).

Все они — Герои Украины. И все они, за исключением Драпатого, не были профессиональными военными. Их военная карьера сложилась именно во время российско-украинской войны. Это весьма интересный и значимый феномен. И все они — влиятельные общественные фигуры.

И здесь мы подходим к еще одному интересному событию, на которое у нас почему-то не обратили должного внимания.

Также 26 августа некоторые СМИ опубликовали заявление объединения боевых подразделений Сил обороны Украины «Христианский корпус» в поддержку руководителя Офиса президента Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Это заявление было сделано в контексте расследования НАБУ под кодовым названием Форрест Гамп и по своей сути является предупреждением в адрес НАБУ. Его смысл сводится к следующему: не трогайте Буданова, который является значимой фигурой в системе обороны страны. Это своего рода символическая «красная черта» для НАБУ. Посмотрим, как это сработает, однако к данному заявлению стоит отнестись достаточно серьезно: в условиях войны военные становятся все более значимым фактором политического процесса.

Владимир Фесенко, Facebook

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