В Испании из музея украли «Сокровища Вильены» 1 27.08.2026, 21:50

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Ограбление длилось меньше четырех минут.

Неизвестные ограбили археологический музей MUVI в испанском городе Вильена и похитили большую часть знаменитого «Сокровища Вильены» — коллекции золотых украшений бронзового века, сообщает El Pais.

Сигнализация музея сработала около 5:20 по местному времени. Когда охранники прибыли на место спустя четыре минуты, преступников уже не было. Подозреваемых пока не задержали.

Общий вес похищенных предметов составляет около 10 кг. В коллекцию входят золотые и железные браслеты, чаши и сосуды, фрагменты украшения царского скипетра и другие изделия.

По данным издания, злоумышленники забрали большую часть экспонатов. Заместитель главы правительства провинции Аликанте заявил, что музей понесет значительный материальный ущерб.

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