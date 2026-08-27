В Испании из музея украли «Сокровища Вильены»1
- 27.08.2026, 21:50
- 4,070
Ограбление длилось меньше четырех минут.
Неизвестные ограбили археологический музей MUVI в испанском городе Вильена и похитили большую часть знаменитого «Сокровища Вильены» — коллекции золотых украшений бронзового века, сообщает El Pais.
Сигнализация музея сработала около 5:20 по местному времени. Когда охранники прибыли на место спустя четыре минуты, преступников уже не было. Подозреваемых пока не задержали.
Общий вес похищенных предметов составляет около 10 кг. В коллекцию входят золотые и железные браслеты, чаши и сосуды, фрагменты украшения царского скипетра и другие изделия.
По данным издания, злоумышленники забрали большую часть экспонатов. Заместитель главы правительства провинции Аликанте заявил, что музей понесет значительный материальный ущерб.