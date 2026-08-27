Bloomberg: Москва ввела режим жесткой экономии 3 27.08.2026, 21:31

17,672

Коллаж: Dialog

У России закончилась свободная ликвидность.

Российский бюджет испытывает все большее давление из-за расходов на войну против Украины. Несмотря на рост нефтяных доходов в последнее время, Москва исчерпала ликвидность и переходит в режим жесткой экономии и урезает финансирование «неприоритетных направлений».

Об этом пишет Bloomberg.

В материале говорится, что российские власти начали сокращать бюджетные расходы после того, как столкнулись с нехваткой ликвидности: в апреле на федеральном казначейском счете образовался отрицательный остаток в размере 5,5 трлн рублей.

По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о риске нехватки средств для своевременного выполнения государственных платежей.

После апрельского кризиса ликвидности власти РФ урезали финансирование «неприоритетных» направлений на 35%. Государственным ведомствам также поручили подготовиться к возможному сокращению штата на 15%.

Кроме того, чиновникам рекомендовали откладывать несрочные расходы и переносить проекты, реализация которых не является критически необходимой.

При этом сокращение расходов практически не затрагивает направления, которые российский режим считает стратегическими. В первую очередь речь идет о финансировании войны. Также защищены выплаты военным, бюджетникам, социальные расходы, выплаты регионам и обслуживание государственного долга.

Проблемы с ликвидностью происходят на фоне существенного увеличения российского бюджетного дефицита. Он уже достиг 6,5 трлн рублей, или около 2,8% ВВП. Это значительно выше установленного ранее целевого показателя в 1,6% ВВП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com