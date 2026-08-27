Bloomberg: Москва ввела режим жесткой экономии

Bloomberg: Москва ввела режим жесткой экономии3
- 27.08.2026, 21:31
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У России закончилась свободная ликвидность.
Российский бюджет испытывает все большее давление из-за расходов на войну против Украины. Несмотря на рост нефтяных доходов в последнее время, Москва исчерпала ликвидность и переходит в режим жесткой экономии и урезает финансирование «неприоритетных направлений».
Об этом пишет Bloomberg.
В материале говорится, что российские власти начали сокращать бюджетные расходы после того, как столкнулись с нехваткой ликвидности: в апреле на федеральном казначейском счете образовался отрицательный остаток в размере 5,5 трлн рублей.
По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о риске нехватки средств для своевременного выполнения государственных платежей.
После апрельского кризиса ликвидности власти РФ урезали финансирование «неприоритетных» направлений на 35%. Государственным ведомствам также поручили подготовиться к возможному сокращению штата на 15%.
Кроме того, чиновникам рекомендовали откладывать несрочные расходы и переносить проекты, реализация которых не является критически необходимой.
При этом сокращение расходов практически не затрагивает направления, которые российский режим считает стратегическими. В первую очередь речь идет о финансировании войны. Также защищены выплаты военным, бюджетникам, социальные расходы, выплаты регионам и обслуживание государственного долга.
Проблемы с ликвидностью происходят на фоне существенного увеличения российского бюджетного дефицита. Он уже достиг 6,5 трлн рублей, или около 2,8% ВВП. Это значительно выше установленного ранее целевого показателя в 1,6% ВВП.