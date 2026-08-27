Беларусь накрыла новая грибная волна

Беларусь накрыла новая грибная волна2
- 27.08.2026, 21:35
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Что сейчас несут из леса.
После недавних дождей в Беларуси снова поперли грибы. Любители тихой охоты чуть ли не каждый день хвастаются в соцсетях полными корзинами и ведрами. А некоторым грибникам даже не хватает тары, чтобы унести все найденное.
Tochka.by посмотрела, что сейчас собирают в разных уголках страны и где леса особенно щедры на трофеи.
Жительнице Жабинковского района повезло наткнуться на настоящий грибной клондайк. Всего за полтора часа женщина нашла в поле внушительное количество шампиньонов.
Своим богатым «уловом» она похвасталась в TikTok. Взрослых грибов набралась целая 12-литровая корзина, а молодых, еще не раскрывшихся, – примерно на 7–8 л.
@nadezhda_khilchuk #грибы2026 #грибанутаяя #брестскаяобласть🇧🇾 #жабинковскийрайон ♬ оригинальный звук - ГРИБАНУТАЯ
При этом счастливицу не смутило даже то, что все грибы оказались в песке. Она призналась, что с ними придется изрядно повозиться.
«Но это же самый вкусный гриб, оно того стоило», – отметила довольная белоруска.
Не менее впечатляющим «уловом» подразнилась в TikTok и другая пользовательница. Всего за одну вылазку ей удалось насобирать сразу 260 золотых, или канадских, боровиков.
Свои трофеи женщина показала еще на месте. Корзина оказалась доверху заполнена крепкими пузатыми грибами – хоть сразу на выставку.
@vitaliavita9 🍄🟫Золотистый боровик #грибнойвайб #грибыбеларуси2026 #брестскаяобласть #золотистыйборовик #канадскийбелый ♬ оригинальный звук - миа море
Кстати, такая щедрая добыча ей досталась тоже на Брестчине. Правда, точное грибное место женщина решила не называть.
Не сдают позиций и лисички. После дождей оранжевых шапочек в лесах снова заметно прибавилось. Причем в разных регионах страны.
Так, жительница Витебской области обнаружила целую россыпь грибов на Дретуньском полигоне, недалеко от Полоцка.
@margarita_vasilyeva #дретуньскийполигон #лисички #лес #красотаприроды ♬ Flowers (Nature Sounds) - Dennis Korn
А Валерию из Минска попалась бесконечная лисичковая тропа. Оценивая масштабы находки, мужчина был краток:
«Лисичкам конца и края нету».
И добавил, что грибов столько, что на все уже не хватает пакетов.
@valeriyminsk Грибное безумие!!!))#рекомендации #грибочки #лес ♬ оригинальный звук - Valeriy