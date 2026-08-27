Макс Корж анонсировал еще один концерт в ЕС 4 27.08.2026, 21:07

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Макс Корж

Белорусский рэпер пообещал, что выступление будет последним в этом году.

Белорусский рэпер Макс Корж анонсировал еще один концерт в ЕС — он пройдет 10 октября в немецком Франкфурте. По словам артиста, это будет его последнее европейское выступление в 2026 году.

«Франкфурт. 10 октября 2026. Стадион Deutsche Bank Park. Уже точно последний концерт в Европе в этом году. Все на сбор!» — написал Корж.

Продажа билетов стартует 1 сентября.

Напомним, в мае Корж выступил в столице Румынии Бухаресте. На концерт, по оценкам, приехали около 40 тысяч зрителей из более чем 50 стран.

После шоу часть фанатов пожаловалась, что владельцы жилья отменяли подтвержденные бронирования незадолго до приезда, а затем те же квартиры снова появлялись на сервисах бронирования по более высокой цене.

Во время самого концерта также произошел инцидент: во время слэма с использованием фаеров загорелся элемент сценического реквизита. За медицинской помощью тогда обратились 15 человек.

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