«США передали Путину жесткое предупреждение» 9 26.08.2026, 13:58

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Генерал СБУ раскрыл цель визита главы ЦРУ в Москву.

В Москву с неожиданным и неанонсированным визитом прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным СМИ, одной из возможных целей поездки могло быть предупреждение Кремлю на фоне разведданных о подготовке новой мобилизации в России и возможных провокациях против стран НАТО.

Что мог означать этот визит и какое послание Вашингтон хотел передать Кремлю? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном.

— Прежде всего я бы разделил то, что мы знаем точно, и то, что пока остается на уровне версий. Визит Рэтклиффа в Москву действительно состоялся 25 августа. Кремль подтвердил, что речь шла о «контактах между спецслужбами», но отрицает личную встречу Рэтклиффа с Путиным. Поэтому пока нет достаточных оснований утверждать, что такая встреча действительно была.

Но сам формат визита очень показателен. Директор ЦРУ не летит в Москву на несколько часов ради обычных технических консультаций. Такие контакты нужны, когда необходимо передать очень серьезное послание напрямую, не используя обычные дипломатические каналы.

На мой взгляд, наиболее вероятная цель визита — стратегическое предупреждение Кремлю. По информации западных СМИ, американская разведка видит признаки подготовки России к возможному новому этапу мобилизации. В том числе сообщалось об отработке мобилизационных механизмов в Калининградской области и других регионах.

Одновременно есть опасения, что Москва может попытаться проверить решимость НАТО какой-то ограниченной военной или гибридной провокацией.

Если именно это было главной темой, то послание могло звучать очень просто: «Мы знаем, что вы готовите. Мы видим ваши перемещения и планы. Не пытайтесь проверить НАТО на слабость, потому что последствия будут совсем другими, чем в Украине». Похожую логику возможной миссии Рэтклиффа описывает и The Wall Street Journal.

Здесь можно вспомнить ноябрь 2021 года. Тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс тоже приезжал в Москву, чтобы предупредить российское руководство: США видят подготовку к большой войне против Украины и понимают, что происходит.

Поэтому сам факт того, что сейчас в Москву отправили именно директора ЦРУ, может говорить о похожей ситуации. Скорее всего, речь идет не о какой-то «большой сделке», а о демонстрации Кремлю того, что его планы известны.

Конечно, могли обсуждаться и другие темы: Иран, обмен заключенными, контакты между спецслужбами, возможные дальнейшие переговоры по войне против Украины. Но я бы считал их второстепенными. Главный смысл такого визита — прямой канал для серьезного предупреждения и попытка не допустить неконтролируемой эскалации.

Показательно и то, что на время визита Вашингтон, по сообщениям СМИ, просил Украину воздержаться от ударов по Москве и некоторым другим российским регионам. Это само по себе ничего не говорит о содержании переговоров, но показывает, насколько серьезно американская сторона относилась к безопасности этой миссии.

— В день визита Рэтклиффа Путин подписал три секретных указа, содержание которых не раскрывается. Может ли это быть связано с визитом главы ЦРУ и о чем может говорить такая секретность?

— Я бы очень осторожно говорил о прямой связи между этими событиями. Мы действительно видим интересное совпадение. Последним опубликованным 24 августа указом Путина был указ №604, а 25 августа появились уже указы №608, №609 и №610. То есть документы №605, №606 и №607 в открытой базе отсутствуют. Их содержание неизвестно.

Но это еще не означает, что три закрытых указа появились именно в результате визита директора ЦРУ. В российской системе секретные указы были и раньше. Они могут касаться спецслужб, военных вопросов, кадровых решений, государственной тайны и других закрытых тем.

Тем не менее совпадение по времени заслуживает внимания. Особенно на фоне сообщений о возможной подготовке новых мобилизационных мероприятий и росте риска эскалации в отношениях с НАТО.

Если эти указы действительно связаны с военно-политической ситуацией, то вариантов может быть несколько. Это решения по мобилизации, дополнительные меры внутренней безопасности, работа спецслужб, защита критической инфраструктуры или какие-то закрытые кадровые и военные решения. Но пока это только версии. Содержания документов мы не знаем.

Я бы обратил внимание на другое. Если Вашингтон действительно получил разведданные о подготовке России к новому этапу войны или возможной провокации против стран НАТО, то главное сейчас не то, что написано в этих трех указах.

Нужно смотреть, появятся ли реальные признаки подготовки: движение резервов, изменения в системе комплектования армии, развертывание новых частей, переброска сил в Калининградскую область и к границам НАТО, усиление активности ГРУ и ФСБ в Европе.

Именно это будет настоящим показателем намерений Кремля.

Поэтому главный итог визита Рэтклиффа я бы сформулировал так: Соединенные Штаты могли приехать в Москву не для того, чтобы что-то предложить Путину, а чтобы дать ему понять: «Мы видим, что вы делаете. Мы знаем, что вы готовите. И не советуем переходить следующую красную линию».

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