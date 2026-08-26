Тайвань планирует закупить 210 тысяч БПЛА 2 26.08.2026, 13:55

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Лай Циндэ

Фото: REUTERS/Ann Wang

На $6,6 млрд.

Президент Тайваня Лай Циндэ выступает за закупку 210 тысяч военных беспилотников на фоне угрозы со стороны Китая. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается в статье, для этого он предлагает принять шестилетний бюджет в размере $6,6 млрд (210 млрд тайваньских долларов) на закупку дронов. По его словам, закупка БПЛА не терпит отлагательств, учитывая ситуацию в Украине и Ближнем Востоке, где боевые беспилотники показали свою важность в современной войне.

«Это не только вопрос наращивания национальной обороны, но и важный шаг для Тайваня, демонстрирующий его решимость в вопросах самообороны», --сказал он.

По словам Лай Циндэ, в условиях угрозы со стороны Китая, который считает остров своей территорией, беспилотники крайне необходимы, чтобы дать отпор в случае эскалации конфликта.

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