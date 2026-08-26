закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

О новом мирном плане

  • Владимир Фесенко
  • 26.08.2026, 13:46
  • 2,438
О новом мирном плане
Владимир Фесенко

Снова наблюдается определенный ажиотаж.

Британское издание The Times 24 августа 2026 года сообщило о предложении, состоящем из трех этапов и разработанном Украиной, США и европейскими странами для замораживания боевых действий. План предусматривает немедленное прекращение огня, взаимный отвод войск, создание демилитаризованной зоны и предоставление Украине международных гарантий безопасности.

На самом деле ничего принципиально нового в этом плане нет. Все это уже обсуждалось в тех или иных комбинациях еще в начале года в ходе переговоров в трехстороннем формате. Однако речь уже не идет об одностороннем выводе украинских войск с Донбасса.

Важное уточнение: судя по всему, это еще не окончательно оформленный «мирный план», а проект, который согласовывают Украина, США и европейские партнеры и который планируют передать Москве. В публикации отмечается, что сам Зеленский говорит о «предложениях» и указывает, что от американской стороны ожидаются еще несколько идей.

The Times связывает появление предложений с визитом в Москву секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера, проходящим с 24 по 28 августа. Этот визит уже идет; в частности, Галлахер уже встретился с Лавровым. Издание предполагает, что через представителя Ватикана мирные предложения могут быть доведены до российской стороны, хотя официального подтверждения такого посредничества нет.

Правда, возникает вопрос: зачем передавать этот план через Ватикан, если было бы логичнее передать его через американских переговорщиков? В таком случае было бы больше шансов на его рассмотрение и обсуждение.

Пресс-секретарь Путина Песков уже публично отверг этот план. Возможно, он попал к российской стороне еще до этой публикации. Напомню, что 22 августа Путин уже заявлял, что получает через посредников некие предложения по завершению войны, но назвал их «экзотическими» и неприемлемыми. Возможно, он имел в виду именно эти предложения.

Что необходимо понимать в контексте нынешней ситуации с переговорами? Если Кремль будет воспринимать любые мирные инициативы как «план Зеленского», то у этого плана не будет шансов. В нынешних условиях (прежде всего, в контексте воздушной войны) мирные инициативы со стороны Украины будут восприниматься в Кремле как проявление слабости. И ответом на них станет не согласие на переговоры, а усиление военного давления на Украину.

Роль Ватикана как посредника тоже не гарантирует результата. Для Путина интерес и важность представляет только Трамп. Если новую версию мирного плана представят американцы, тогда будет возможно какое-либо обсуждение.

Некоторые поначалу восприняли информацию о прибытии транспортного самолета ВВС США в Москву как визит Виткоффа и Кушнера, но когда выяснилось, что это директор ЦРУ Джон Рэтклифф, событие стали рассматривать как чрезвычайную переговорную миссию. Проблематика российско-украинской войны и условий ее завершения может быть частью переговоров Рэтклиффа в Кремле, однако мне кажется, что главные цели визита директора ЦРУ в Москву все же иные.

Какие бы «мирные планы» сейчас ни появлялись, следует понимать, что именно сейчас Россия на прекращение огня не пойдет. В данный момент и в ближайшие месяцы мы очень уязвимы перед российскими баллистическими атаками. И пока у Кремля будет этот «козырь» (да еще и в преддверии зимы и в зимний период), там будут надеяться, что смогут либо победить в войне, либо принудить нас к существенным уступкам. Нам нужно выстоять в этот период, а когда в Москве поймут, что их очередное зимнее наступление не принесло победы, тогда откроется окно возможностей для новых мирных переговоров.

Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие полгода не стоит ожидать какого-либо позитивного прорыва в переговорном процессе. Но это не означает, что не следует предпринимать попыток возобновить переговорный процесс. Однако сделать это сейчас и в ближайшей перспективе могут только американцы.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный