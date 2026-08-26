О новом мирном плане Владимир Фесенко

26.08.2026, 13:46

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Владимир Фесенко

Снова наблюдается определенный ажиотаж.

Британское издание The Times 24 августа 2026 года сообщило о предложении, состоящем из трех этапов и разработанном Украиной, США и европейскими странами для замораживания боевых действий. План предусматривает немедленное прекращение огня, взаимный отвод войск, создание демилитаризованной зоны и предоставление Украине международных гарантий безопасности.

На самом деле ничего принципиально нового в этом плане нет. Все это уже обсуждалось в тех или иных комбинациях еще в начале года в ходе переговоров в трехстороннем формате. Однако речь уже не идет об одностороннем выводе украинских войск с Донбасса.

Важное уточнение: судя по всему, это еще не окончательно оформленный «мирный план», а проект, который согласовывают Украина, США и европейские партнеры и который планируют передать Москве. В публикации отмечается, что сам Зеленский говорит о «предложениях» и указывает, что от американской стороны ожидаются еще несколько идей.

The Times связывает появление предложений с визитом в Москву секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера, проходящим с 24 по 28 августа. Этот визит уже идет; в частности, Галлахер уже встретился с Лавровым. Издание предполагает, что через представителя Ватикана мирные предложения могут быть доведены до российской стороны, хотя официального подтверждения такого посредничества нет.

Правда, возникает вопрос: зачем передавать этот план через Ватикан, если было бы логичнее передать его через американских переговорщиков? В таком случае было бы больше шансов на его рассмотрение и обсуждение.

Пресс-секретарь Путина Песков уже публично отверг этот план. Возможно, он попал к российской стороне еще до этой публикации. Напомню, что 22 августа Путин уже заявлял, что получает через посредников некие предложения по завершению войны, но назвал их «экзотическими» и неприемлемыми. Возможно, он имел в виду именно эти предложения.

Что необходимо понимать в контексте нынешней ситуации с переговорами? Если Кремль будет воспринимать любые мирные инициативы как «план Зеленского», то у этого плана не будет шансов. В нынешних условиях (прежде всего, в контексте воздушной войны) мирные инициативы со стороны Украины будут восприниматься в Кремле как проявление слабости. И ответом на них станет не согласие на переговоры, а усиление военного давления на Украину.

Роль Ватикана как посредника тоже не гарантирует результата. Для Путина интерес и важность представляет только Трамп. Если новую версию мирного плана представят американцы, тогда будет возможно какое-либо обсуждение.

Некоторые поначалу восприняли информацию о прибытии транспортного самолета ВВС США в Москву как визит Виткоффа и Кушнера, но когда выяснилось, что это директор ЦРУ Джон Рэтклифф, событие стали рассматривать как чрезвычайную переговорную миссию. Проблематика российско-украинской войны и условий ее завершения может быть частью переговоров Рэтклиффа в Кремле, однако мне кажется, что главные цели визита директора ЦРУ в Москву все же иные.

Какие бы «мирные планы» сейчас ни появлялись, следует понимать, что именно сейчас Россия на прекращение огня не пойдет. В данный момент и в ближайшие месяцы мы очень уязвимы перед российскими баллистическими атаками. И пока у Кремля будет этот «козырь» (да еще и в преддверии зимы и в зимний период), там будут надеяться, что смогут либо победить в войне, либо принудить нас к существенным уступкам. Нам нужно выстоять в этот период, а когда в Москве поймут, что их очередное зимнее наступление не принесло победы, тогда откроется окно возможностей для новых мирных переговоров.

Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие полгода не стоит ожидать какого-либо позитивного прорыва в переговорном процессе. Но это не означает, что не следует предпринимать попыток возобновить переговорный процесс. Однако сделать это сейчас и в ближайшей перспективе могут только американцы.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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