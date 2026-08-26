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Песни китов удивили ученых

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  • 26.08.2026, 14:32
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Песни китов удивили ученых

Они распространяются быстрее скорости звука.

Звуковые сигналы, издаваемые финвалами, могут создавать эффект, при котором их энергетический пик распространяется быстрее скорости звука в воде. К такому выводу пришли физики из Пенсильванского университета и Океанографического института Вудс-Хоул. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review E.

Исследователи пытались определить скорость распространения китовых криков с помощью нескольких подводных записывающих устройств. Однако расчеты давали необычные результаты: вместо ожидаемых для морской воды примерно 1500 м/с скорость сигнала иногда достигала 3000 м/с.

Ученые выяснили, что причина связана с особенностями распространения звука в океане. Часть звуковых волн движется непосредственно к приемнику, а другая отражается от поверхности воды и проходит более длинный путь. Когда эти сигналы встречаются, возникает временная интерференция — они накладываются друг на друга и формируют новый пик энергии.

«Такой пик действительно может перемещаться быстрее исходных волн и даже превышать скорость звука. При этом сами звуковые волны не ускоряются, а полученный эффект не означает нарушения законов физики», — уточнили ученые.

Похожее явление известно и для света. Например, точка освещения может перемещаться по поверхности быстрее скорости света, хотя сами световые волны распространяются с обычной скоростью. Главное отличие заключается в том, что такой энергетический пик не переносит информацию, поэтому с его помощью нельзя передать сигнал быстрее допустимой скорости.

По мнению ученых, временная интерференция может объяснять необычные результаты измерений китовых песен и в дальнейшем помочь точнее определять расположение животных по звуковым сигналам. Исследователи пока планируют подтвердить механизм экспериментально — сначала с помощью отражения звуковых волн от твердой поверхности, а затем с использованием лазерных импульсов.

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