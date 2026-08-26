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Лукашенко ненавидят 90% украинцев

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  • 26.08.2026, 14:39
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Лукашенко ненавидят 90% украинцев
Фото: Getty Images

Опрос.

Украинцы ответили, к каким иностранным лидерам относятся наиболее положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Rating Group.

Среди перечисленных мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону (79%), канцлеру Германии Фридриху Мерцу (64%) и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (61%).

Положительное отношение к премьеру Польши Туску преобладает над отрицательным (45% против 35%).

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем: 45% — положительно, 7% — отрицательно. Стоит отметить, что треть украинцев ответили, что не знают о Бернеме (35%), а 12% выбрали вариант «трудно ответить».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр: распределение мнений довольно равномерное, положительно относится треть (33%) опрошенных, отрицательно — тоже треть (34%). Также каждый пятый ответил, что не знает о Мадьяре, а 12% — «трудно ответить».

Президент Польши Кароль Навроцкий: положительно — 20%, отрицательно — 62%.

Положительно к лидеру США Дональду Трампу относятся 16% украинцев, отрицательно — 77%.

Худшее отношение среди украинцев к диктаторам Владимиру Путину (97% негатива) и Александру Лукашенко (90%).

Опрос проводился 4–9 августа 2026 года. Всего опрошено 2000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность — не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).

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