Билл Гейтс призывает к созданию «зарезервированных для людей» рабочих мест 3 26.08.2026, 15:13

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Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft подробно изложил свои взгляды на будущее ИИ.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс призвал заранее определить сферы, в которых работа должна быть сохранена исключительно за людьми, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта. По его мнению, часть профессий исчезнет навсегда, а правительства пока не готовы справиться с масштабом последствий технологической революции, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В эссе объемом около 6000 слов «Бурная эпоха ИИ уже наступила. Решения, которые мы принимаем, имеют решающее значение» Гейтс впервые за три года подробно изложил свои взгляды на будущее искусственного интеллекта.

Предприниматель предложил назвать защищенные от автоматизации сферы «human reserved» — «зарезервированными для людей». Он сравнил их с природными заповедниками, где человек сознательно отказывается от строительства ради сохранения чего-то более ценного.

«Многие рабочие места исчезнут навсегда», — заявил Гейтс. При этом, по его словам, развитие ИИ и роботов заставит общество решить, какие виды деятельности нельзя передавать машинам даже при наличии технической возможности.

В качестве примера Гейтс привел медицинских работников, которые ухаживали за его отцом, умершим от болезни Альцгеймера. По мнению миллиардера, некоторые элементы человеческой заботы невозможно заменить технологией.

«В том, как они заботились о моем отце, было нечто незаменимо человеческое — ни робот не мог и не должен был этого делать», — написал Гейтс.

Особое внимание предприниматель уделил государствам. Он считает, что ИИ затронет практически все ключевые сферы — от занятости, образования и налогообложения до национальной безопасности, выборов, здравоохранения, финансов и транспорта.

«Справедливо задаться вопросом, способны ли мировые институты справиться с созданием и внедрением этой новой архитектуры», — написал Гейтс.

Он также призвал США и Китай сотрудничать для снижения глобальных рисков, связанных с ИИ. По данным издания, его команда пытается организовать встречу Гейтса с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре.

Еще одна проблема, которую выделил миллиардер, — образование. ИИ способен значительно расширить доступ к знаниям, однако одновременно может ослабить способность людей самостоятельно мыслить. Гейтс сослался на предварительное исследование, согласно которому более активное использование ИИ связано с меньшим уровнем критического мышления, особенно среди молодых людей.

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