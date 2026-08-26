закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Слонимчанке в «Грошыке» продали прокисшее молоко

5
  • 26.08.2026, 15:57
  • 1,492
Слонимчанке в «Грошыке» продали прокисшее молоко

При этом сроки хранения нарушены не были.

Жительница Слонима helen_fit_zouk рассказала в Threads, что купленное в местном магазине «Грошык» молоко оказалось прокисшим.

«Белорусские производители и магазины, - пишет она. - Хочется спросить вас. Какого черта продаете кислое молоко! С еще нормальным сроком годности! Куплено вчера в «Грошыке», вскрыто сегодня. Ранее покупали молоко у разных производителей, в разных магазинах. Часто было прокисшим. В чем дело?!»

По словам других пользователей соцсети, скорее всего, вина за некачественный товар лежит на продавце, который не соблюдал условия хранения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Пишите свои истории. Пусть обратят внимание на проблему. Я знаю, что тут эффективнее, чем идти жаловаться в магазин.

— Производитель скорее всего не виноват, постоял поддон с молоком на рампе магазина в жару, вот и результат. Самому тоже такое молоко попадалось но это был или июнь или июль.

— Виноватых не найдете. Возможно, стоял поддон на рампе, возможно, водитель решил сэкономить топливо и выключил рефрижератор при перевозке, возможно, неправильная упаковка на самом заводе - масса причин.

— 100500 раз за лето окупали такую «молочку». Открываешь вечером выпить какао - а там кислячок.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный