Слонимчанке в «Грошыке» продали прокисшее молоко 5 26.08.2026, 15:57

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При этом сроки хранения нарушены не были.

Жительница Слонима helen_fit_zouk рассказала в Threads, что купленное в местном магазине «Грошык» молоко оказалось прокисшим.

«Белорусские производители и магазины, - пишет она. - Хочется спросить вас. Какого черта продаете кислое молоко! С еще нормальным сроком годности! Куплено вчера в «Грошыке», вскрыто сегодня. Ранее покупали молоко у разных производителей, в разных магазинах. Часто было прокисшим. В чем дело?!»

По словам других пользователей соцсети, скорее всего, вина за некачественный товар лежит на продавце, который не соблюдал условия хранения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Пишите свои истории. Пусть обратят внимание на проблему. Я знаю, что тут эффективнее, чем идти жаловаться в магазин.

— Производитель скорее всего не виноват, постоял поддон с молоком на рампе магазина в жару, вот и результат. Самому тоже такое молоко попадалось но это был или июнь или июль.

— Виноватых не найдете. Возможно, стоял поддон на рампе, возможно, водитель решил сэкономить топливо и выключил рефрижератор при перевозке, возможно, неправильная упаковка на самом заводе - масса причин.

— 100500 раз за лето окупали такую «молочку». Открываешь вечером выпить какао - а там кислячок.

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