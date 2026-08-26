Белоруски завоевали серебро на ЧМ по пятиборью

Белоруски завоевали серебро на ЧМ по пятиборью2
- 26.08.2026, 16:48
У сборной Беларуси – вторая медаль.
Серебро в миксте взяли Виолетта Гуреева и Екатерина Орел. Они на финише получили 1 078 очков, пишет betnews.by. Бронза досталась венгерским спортсменкам, получившим 1 076 очков.
Накануне золото в женской эстафете завоевали Мария Гнедчик и Анастасия Орел.
Чемпионат мира по современному пятиборью 2026 года проходит с 23 по 30 августа в китайском Гуйяне. На нем разыгрываются 7 комплектов наград (по 3 у мужчин и женщин и 1 в смешанной эстафете).