Белоруски завоевали серебро на ЧМ по пятиборью 2 26.08.2026, 16:48

У сборной Беларуси – вторая медаль.

Серебро в миксте взяли Виолетта Гуреева и Екатерина Орел. Они на финише получили 1 078 очков, пишет betnews.by. Бронза досталась венгерским спортсменкам, получившим 1 076 очков.

Накануне золото в женской эстафете завоевали Мария Гнедчик и Анастасия Орел.

Чемпионат мира по современному пятиборью 2026 года проходит с 23 по 30 августа в китайском Гуйяне. На нем разыгрываются 7 комплектов наград (по 3 у мужчин и женщин и 1 в смешанной эстафете).

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