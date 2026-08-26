Черные лебеди Кремля

Черные лебеди Кремля1
- Владимир Пастухов
- 26.08.2026, 16:47
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Что на самом деле мог передать Кремлю директор ЦРУ.
Есть тысяча и одна версия причин визита директора ЦРУ в Москву, — не меньше, чем сказок у Шахерезады. Правды мы не узнаем, разве что угадаем.
Несложная логика подсказывает, что разведка — это стоп-кран дипломатии. Если разведчиков пускают в расход, то это значит, что кто-то слетел с катушек (или сошел с рельсов), и надо выбивать стекло и срывать ручку. В контексте складывающейся на войне России с Украиной ситуации это может значить только одно: Россия готова начать рельсовую войну в Европе. А может, и не только рельсовую (пошлет куда-нибудь пару черных баллистических лебедей с горького военного похмелья).
В принципе, это повод. Не до конца все еще объясняет, зачем для разговора нужен разведчик. Но и здесь можно выстроить правдоподобное предположение: чтобы сказать нечто, что не вписывается в обычный дипломатический лексикон. Таких слов и выражений, кстати, не так много, и все они так или иначе сводятся к простому гайдаровскому (кто еще помнит): «Бить будут…».
С большой долей вероятности визит был последней попыткой предупредить Кремль, что европейские шалости не останутся без ответа, как симметричного, так и асимметричного, и поэтому свои шаловливые ручонки надо держать подальше от польской границы. В прошлый раз, однако, предупреждение не сработало. Мало шансов, что его воспримут всерьез и на этот раз.
Владимир Пастухов, Telegram