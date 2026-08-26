В Минске вырубают деревья в Парке дружбы народов

В Минске вырубают деревья в Парке дружбы народов5
- 26.08.2026, 16:41
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Каждую неделю – новые пни.
Минчанка anna_minsk опубликовала в Threads фото, сделанные в столичном Парке дружбы народов.
«Южную часть Парка Дружбы народов Минска потихоньку рубят, - пишет она. - Каждую неделю новые пни. Здесь будет две станции метро: «Площадь Бангалор» 3-й линии и «Парк дружбы народов» 4-й линии, переход и депо.
В 2029 году в парке со стороны «Друзей» останется одна маленькая роща. Чтобы потом это не выглядело абсолютным варварством, рубят сейчас. А ведь куча места рядом с бывшим «Макдональдсом», но легче уничтожить парк. А мы, как всегда, останемся с плиточкой».
Пользователи соцсети отметили, что массовые вырубки деревьев в Минске уже стали обычным явлением. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Минприроды, может вы нам объясните, что за трэш творится с деревьями в этом году? Когда будут высаживаться новые деревья вместо вырубленых?
- Каждый раз такие новорсти рвут мне сердце.
- Этот парк так тяжело рос. После посадки на бывшем болоте лет десять стояли тонкие прутики. И лишь потом начали расти. А теперь - то ярмарка с грузовиками на пол парка, то метро.
- Вырубят все под корень. Потихонечку, чтоб шума не было.
- Еще одно подтверждение моим словам о тотальной войне с зелёными насаждениями в этом году.