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Прокопенко и Билецкий возглавят новые группировки на Донетчине

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  • 26.08.2026, 16:32
  • 2,858
Прокопенко и Билецкий возглавят новые группировки на Донетчине

Зеленский объявил об усилении одного из ключевых направлений фронта.

Позиции Украины в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что «вместе с Михаилом Драпатым, с Генштабом, с министром обороны Хмарой определили порядок наших дальнейших шагов».

«Во-первых: будут укреплены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Сегодня я наградил Андрея Золотой Звездой Героя», – сказал глава государства в видеообращении в Telegram.

Кроме того, отметил он, состоялся доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерала Олега Апостола. Зеленский поблагодарил его за «значительную мощь» ДШВ.

«Второе важное событие этого дня: общались с командирами здесь, на Запорожском направлении. Будет больше необходимых средств. Это касается НРК – нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок», – подчеркнул президент.

Он добавил, что будут приняты решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. «Мы согласовали с министром и с Главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно», – добавил Зеленский.

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