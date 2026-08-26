CEPA: Европа готовит мощную оборону на случай войны с Россией

CEPA: Европа готовит мощную оборону на случай войны с Россией4
- 26.08.2026, 16:16
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Европейские армии перенимают опыт Украины.
Европейские страны НАТО ускоряют перестройку своих вооруженных сил, готовясь к сценарию, при котором в случае конфликта с Россией им придется действовать практически самостоятельно. На фоне роста расходов на оборону европейские армии перенимают опыт Украины, делая ставку на массовое применение дронов, рассредоточенные силы, дальние удары и многоуровневую противовоздушную оборону, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Западные разведслужбы все громче предупреждают о потенциальной российской атаке на НАТО. Она может принять форму как кибератак, так и ограниченного военного вторжения, способного проверить готовность альянса защищать своих членов.
Европейским армиям предстоит изменить не только вооружение, но и сам подход к ведению войны. Британский генерал Роли Уокер заявил, что силы НАТО должны обладать возможностями, которые украинские войска уже используют на поле боя.
«Постоянные удары на средней и большой дальности… именно они растягивают российские линии фронта и лишают их материальных ресурсов и людей для поддержания обороны», — сказал он.
Особое внимание уделяется дешевым беспилотникам. Нидерланды формируют подразделения примерно из 600 военнослужащих для работы с дронами, Франция заказала 5 тыс. недорогих аппаратов, а Великобритания увеличивает долю автономных систем.
Параллельно европейские страны развивают разведку, спутниковые системы, радиоэлектронную борьбу и дальнобойное оружие. Польша создает «стену дронов», Германия учится рассредоточивать авиацию по гражданским аэродромам, а страны Северной и Восточной Европы наращивают эшелонированную оборону.
«Одних закупок будет недостаточно. Европе понадобятся запасы боеприпасов, защищенная логистика, подготовленные военнослужащие и промышленность, способная быстро восполнять потери», — пишут авторы.
Без США европейская стратегия, вероятно, будет более оборонительной: не допустить стремительного прорыва России, выдержать первый удар и затем использовать превосходство европейской экономики и промышленности.
«Европа должна прежде всего не проиграть быстро, а затем пережить Россию», — считают авторы.
Главным условием такой стратегии они называют интеграцию: европейские армии должны обмениваться данными, совместно наводить оружие на цели и действовать как единая сила, а не как набор разрозненных национальных армий.