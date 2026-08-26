NYT: Самое грозное оружие Украины управляет армией дронов 26.08.2026, 15:06

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Путь от обнаружения цели до нанесения удара занимает считанные минуты.

Украина создала систему управления беспилотниками, которая позволяет объединять данные от тысяч дронов и других источников разведки и практически в реальном времени направлять их против обнаруженных целей. Речь идет о платформе Delta — одном из наиболее важных технологических преимуществ украинской армии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org)

Система собирает в едином интерфейсе видеопотоки с беспилотников, радиоперехваты, спутниковые снимки и другие разведданные. После обнаружения объекта информация передается подразделениям, которые могут направить к нему ударный дрон. Так формируется своеобразная «зона поражения», в которой передвижение российских подразделений может быть замечено и атаковано за считаные минуты.

«Delta способна сократить так называемую цепочку поражения — путь от обнаружения цели до нанесения удара — примерно с 20 минут до трех-пяти. Платформа также сохраняет историю обнаруженных объектов, что позволяет отслеживать их перемещения и снижает риск повторных ударов по уже пораженным целям», — пишет издание.

Проект появился еще в 2014 году благодаря украинским волонтерам и развивался при поддержке НАТО. Однако широкое распространение Delta получила после российского вторжения в 2022 году, особенно во время обороны Киева.

«Delta — это нервная система нашей армии дронов», — заявил полковник Артем Мартыненко, подчеркнув значение платформы для координации многочисленных беспилотных подразделений.

Опыт Украины теперь внимательно изучают западные военные. На учениях НАТО в Эстонии украинские подразделения продемонстрировали возможности системы и выявили разрыв между украинскими и западными подходами к управлению дронами. США также признают необходимость сокращать технологическое отставание.

Следующим этапом становится интеграция искусственного интеллекта. Киев внедряет автоматическое обнаружение целей и развивает ассистента SPECTR, который помогает командирам быстрее анализировать поступающие данные и принимать решения.

«Преимущество Delta заключается не в отдельном беспилотнике, а в способности превратить множество разрозненных машин в единую разведывательно-ударную систему», — считают авторы издания.

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