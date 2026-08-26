Олег Дунда: Что стоит за военной активностью Беларуси 4 26.08.2026, 15:51

9,226

Олег Дунда

Депутат Рады указал на риски для восточного фланга НАТО.

Во время и сразу после неожиданного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву режим Лукашенко резко усилил военную активность. Диктатор объявил внезапные проверки войск и переброску подразделений, а в Гомельской области продолжается строительство железной дороги к новому военному полигону у границы с Украиной.

Связана ли нынешняя военная активность Лукашенко с визитом главы ЦРУ в Москву? Чего Кремль добивается через белорусского диктатора?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Визит Рэтклиффа в Москву очень напоминает аналогичный визит тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Бернса в конце 2021 года. Такой же скоротечный и такой же тайный.

То, что этот визит состоялся после необычной активности сил НАТО вокруг Калининграда несколько дней назад, свидетельствует о том, что в НАТО наконец появилось осознание угрозы со стороны Беларуси и, в первую очередь, России для Балтийского региона.

Обратите внимание, что Рэтклифф прилетел из Риги и вернулся в Ригу. Такой маршрут и выбор транспорта в виде военного самолета вполне логичны, потому что есть определенная специфика передвижения Рэтклиффа. Он использует транспорт, который не должен иметь никакой связи со страной назначения. Скорее всего, военный самолет использовали, чтобы потом не проводить достаточно сложные процедуры проверки этого транспорта при прибытии в страну назначения и возвращении обратно. Это стандартная процедура.

Судя по всему, переговоры были неудачными, как и в 2021 году во время визита Бернса.

Почему Беларусь? Потому что Беларусь является основной площадкой для агрессии со стороны России в направлении восточного фланга НАТО. Это Литва, Латвия и, в первую очередь, Сувалкский коридор. Поэтому вполне логично, что именно там происходит наращивание активности.

Что касается Украины, я не вижу здесь никакой непосредственной угрозы. Все-таки территория Украины на этом направлении весьма заминирована и сложна для пересечения. Мы к этому давно готовы, и вряд ли Беларусь будет использоваться для создания военной угрозы Украине.

У Беларуси здесь могут быть два назначения. Первое — это площадка для агрессии в сторону Балтики. Второе имеет абсолютно функциональное назначение: сдерживание Украины у южных границ Беларуси.

Проведение любой операции в Балтике несет угрозу для России и Беларуси, потому что Украина может провести параллельную операцию и ударить в тыл на юге Беларуси. Чтобы обезопасить себя, скорее всего, белорусы и создают эти редуты и площадки для сдерживания Украины.

— Лукашенко собирается в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Что они могут обсуждать на фоне происходящего?

— Опять же, диктаторы встречаются, чтобы синхронизировать свои действия в преддверии осени.

— Как Украина может ответить на провокационные действия режима Лукашенко и дальнейшее наращивание военной инфраструктуры у своей границы?

— Это не прямая угроза для Украины. Это в первую очередь угроза Балтийскому региону. Косвенно любая угроза Балтике влияет и на Украину, но в данном случае речь идет именно о косвенном влиянии.

Украина должна быть готова провести свою операцию на юге Беларуси, чтобы снять давление на Балтику и поломать планы Москвы в отношении Балтийского региона.

В любом случае белорусы должны понимать: с Лукашенко во главе они обречены на то, что война будет на территории Беларуси. Лукашенко втянет их в эту войну. С учетом того, что Беларусь является основной площадкой военной угрозы для стран НАТО, основной удар, основные проблемы и основные потери будут именно на территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com