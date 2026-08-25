Загадочный военный самолет США прилетел в Москву 24 25.08.2026, 13:33

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Фото: Boeing C-17 Globemaster III (wikipedia.org)

Стал известен его бортовой номер.

25 августа в российском аэропорту «Внуково» приземлился американский военный самолет.

Об этом сообщает FlightRadar.

Благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III.

Также уже известен его бортовой номер - RCH4555.

Самолет отправился из Риги и совершил посадку в московском аэропорту «Внуково».

Самолет ВВС США прилетел в Москву: что известно о загадочном рейсе

Американский Boeing C-17 Globemaster III уже в Москве Фото: flightradar24.com

Стоит отметить, что перед этим он прибыл в столицу Латвии из американского города Кэмп Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс.

Кстати, именно там базируется президентский самолет США Air Force One.

Что говорят в Кремле

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков.

По словам последнего, у властей РФ нет никакой информации о прибытии самолета ВВС США в Москву.

Спикер Кремля утверждает, что планов встреч с представителями администрации США на этой неделе также нет.

Что известно о Boeing C-17 Globemaster III

Это тяжелый американский военно-транспортный самолет, предназначенный, прежде всего, для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния.

Его производителем является Boeing, а на вооружение ВВС США он начал поступать в 1993 году.

Важнейшие характеристики:

Назначение: стратегические и тактические авиаперевозки, переброска войск и техники, десантирование, медицинская эвакуация и гуманитарные миссии.

Грузоподъемность: до 77,5 тонн груза. Самолет может перевозить, в частности, тяжелую военную технику и крупногабаритные грузы.

Личный состав: может перевозить до 102 военнослужащих или десантников.

Экипаж: всего 3 человека - два пилота и борттехник по загрузке (loadmaster).

Двигатели: четыре турбовентиляторных Pratt&Whitney F117-PW-100, каждый с тягой около 18,3 тонны.

Скорость: около 850 км/ч или Mach 0,74.

Длина: 53 метра; размах крыльев - около 51,8 метра.

Дальность: с максимальной нагрузкой - около 4 400 км без дозаправки; во время полета самолет может дозаправляться в воздухе, что существенно увеличивает дальность.

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