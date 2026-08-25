Загадочный военный самолет США прилетел в Москву

Загадочный военный самолет США прилетел в Москву24
- 25.08.2026, 13:33
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Стал известен его бортовой номер.
25 августа в российском аэропорту «Внуково» приземлился американский военный самолет.
Об этом сообщает FlightRadar.
Благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III.
Также уже известен его бортовой номер - RCH4555.
Самолет отправился из Риги и совершил посадку в московском аэропорту «Внуково».
Самолет ВВС США прилетел в Москву: что известно о загадочном рейсе
Стоит отметить, что перед этим он прибыл в столицу Латвии из американского города Кэмп Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс.
Кстати, именно там базируется президентский самолет США Air Force One.
Что говорят в Кремле
С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков.
По словам последнего, у властей РФ нет никакой информации о прибытии самолета ВВС США в Москву.
Спикер Кремля утверждает, что планов встреч с представителями администрации США на этой неделе также нет.
Что известно о Boeing C-17 Globemaster III
Это тяжелый американский военно-транспортный самолет, предназначенный, прежде всего, для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния.
Его производителем является Boeing, а на вооружение ВВС США он начал поступать в 1993 году.
Важнейшие характеристики:
Назначение: стратегические и тактические авиаперевозки, переброска войск и техники, десантирование, медицинская эвакуация и гуманитарные миссии.
Грузоподъемность: до 77,5 тонн груза. Самолет может перевозить, в частности, тяжелую военную технику и крупногабаритные грузы.
Личный состав: может перевозить до 102 военнослужащих или десантников.
Экипаж: всего 3 человека - два пилота и борттехник по загрузке (loadmaster).
Двигатели: четыре турбовентиляторных Pratt&Whitney F117-PW-100, каждый с тягой около 18,3 тонны.
Скорость: около 850 км/ч или Mach 0,74.
Длина: 53 метра; размах крыльев - около 51,8 метра.
Дальность: с максимальной нагрузкой - около 4 400 км без дозаправки; во время полета самолет может дозаправляться в воздухе, что существенно увеличивает дальность.