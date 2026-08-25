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«Почему у нас такого нет?»

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  • 25.08.2026, 13:50
  • 6,642
«Почему у нас такого нет?»

Белорусские мини-продукты из российских магазинов завирусились в соцсети.

В Threads разлетелся пост с фотографиями миниатюрных копий продуктов из российской сети «Лента». Публикация собрала почти полмиллиона просмотров, а в комментарии пришли белорусы, которые увидели знакомые продукты, заметил «Онлайнер».

Автор поста показала несколько маленьких упаковок продуктов и рассказала, что ей достались, в частности, два одинаковых сыра. «Лучше, чем банка огурцов, но мне хотелось йогурт и творожный сыр или пиццу», — написала она. По ее словам, миниатюрки выдают за заказ в гипермаркетах «Ленты», а некоторые можно купить отдельно.

В комментарии пришли белорусы, которые обратили внимание на фигурки наших продуктов — в частности, в коллекцию попал сыр «Брест-Литовск» и йогурт Teos.

— Извините, почему в Беларуси такое не придумают? Почему мы должны смотреть на наш сыр через экраны. Мы тоже такое хотим, — этот комментарий собрал больше 6 тысяч лайков. Некоторые начали отмечать белорусские сети и спрашивать, почему подобную коллекцию не могут сделать у нас.

При этом речь идет именно о российской «Ленте» — в Беларуси эта акция не проводится. Сеть уже проводила акцию «Мини-лента» раньше, а сейчас выпустила 30 миниатюр товаров. К каждой фигурке идет цепочка, поэтому ее можно использовать как брелок.

Нашлись в комментариях и те, кого заинтересовала уже не сама коллекция, а использование знакомых брендов. Пользователи задались вопросом, разрешали ли производители использовать свои упаковки и торговые марки в коллекции.

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