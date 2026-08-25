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Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях

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  • 25.08.2026, 13:42
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Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях

ВСУ продвинулись вблизи Славянска.

23–24 августа российские войска атаковали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта. В то же время на большинстве направлений у оккупантов не было подтвержденного продвижения.

Украинские силы, в свою очередь, смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация в Сумской области

На севере Сумской области российские войска 23 и 24 августа продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения аналитики ISW не зафиксировали. В то же время Министерство обороны РФ заявило о захвате населенного пункта Первого Мая к северо-западу от Сум.

ВСУ перешли в контратаку в Харьковской области

«Российские войска 23 и 24 августа продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвинулись, поскольку украинские силы перешли в контратаку. Российский военный блогер 23 августа заявил, что украинские военные контратаковали вблизи Волчанска», - отмечают в ISW.

Россияне также атаковали в направлении Великого Бурлука, но без успеха. 24 августа они нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по украинской позиции в Приколотном.

Россияне не продвинулись в районе Купянска и Боровой

На Купянском направлении оккупанты 23–24 августа продолжали атаковать, но не смогли продвинуться.

Так же безрезультатно завершились атаки в направлении Боровой. Геолокационные кадры показывают, что украинские военные удерживают позиции в районе Новоплатоновки.

Россияне при этом продолжают наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре в районах Купянска, Боровой и Изюма. По данным российских военных блогеров, Изюм остается важным украинским тыловым логистическим и командным центром, из-за чего оккупанты пытаются нарушить снабжение украинских войск и противодействовать работе беспилотников.

ВСУ продвинулись вблизи Славянска

На Донецком направлении украинские военные недавно продвинулись к востоку от Дибровы, к юго-западу от Лимана. Это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 23 августа.

Россияне тем временем пытаются изолировать украинские позиции возле Николаевки к востоку от Славянска. Однако даже российские источники признают, что оккупанты не смогли закрепиться в Заповедном. Территория вокруг поселка остается «серой зоной».

На Константиновском и Добропольском направлениях россияне также атаковали, но не продвинулись.

Также оккупанты атаковали в тактическом районе Доброполья. Подтвержденного продвижения здесь ISW не зафиксировал. В то же время Минобороны РФ заявило о захвате Кучерового Яра к северо-востоку от Доброполья.

Однако геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, свидетельствуют о том, что украинские военные удерживают позиции в Ганновке к северу от Доброполья - в районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих сил.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска также не продемонстрировали подтвержденного продвижения. Без успеха они атаковали и на Новопавловском, и на Александровском направлениях.

В то же время ВСУ продолжают наносить удары по российским военным и логистическим объектам в тылу. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по материально-техническим складам в оккупированных городах Степном и Хрустальном Луганской области. Также сообщалось об ударе по складу горюче-смазочных материалов в Довжанске.

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