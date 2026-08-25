NSJ: Дроны парализуют РФ и Путин не сможет этому помешать 2 25.08.2026, 13:22

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Интенсивность украинских атак продолжает расти.

Украина усиливает кампанию ударов по российской инфраструктуре, все чаще выбирая целью логистические центры и коммерческие объекты, связанные с перевозками и снабжением. Очередной удар пришелся по Ozon — второй по величине российской онлайн-площадке, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным компании, с 22 августа были атакованы как минимум шесть логистических объектов Ozon на юге России. В ряде регионов сотрудников пришлось эвакуировать, на некоторых складах возникли пожары, а работа временно остановилась.

Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Махачкале и в поселке Энем под Краснодаром. В Махачкале несколько сотрудников получили легкие ранения. Одновременно под удар попали объекты в Самарской и Оренбургской областях.

Атаки отразились и на финансовом рынке. В понедельник акции Ozon на Московской бирже обвалились почти на 30%, после чего биржа была вынуждена провести специальный аукцион из-за резкого движения котировок.

Кампания против Ozon стала продолжением ударов по Wildberries — крупнейшему российскому маркетплейсу. По данным издания, с 18 июля были атакованы уже более двух десятков его складов.

Украинская сторона утверждает, что за одну ночь нанесла удары по 66 объектам в российском тылу. Среди заявленных целей — истребитель МиГ-29, четыре радиолокационные станции и несколько военных объектов.

«Силы беспилотных систем успешно поразили 66 целей противника в оперативной глубине его тыла», — заявил командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

Масштаб атак вынудил Кремль расширить полномочия государства. Путин подписал указ, позволяющий временно брать под контроль критическую инфраструктуру, если владельцы не способны защитить объекты от беспилотников или быстро восстановить их после ударов.

Москва таким образом пытается защитить экономическую инфраструктуру от новой реальности войны, однако интенсивность украинских атак продолжает расти.

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