В Иране вслед за Россией начался бензиновый кризис 2 25.08.2026, 13:06

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Морская блокада США породила длинные очереди на АЗС в Тегеране.

Две страны, входящие в число крупнейших мировых производителей нефти, в результате своей агрессивной внешней политики остались без бензина. Россия переживает уже вторую волну топливного кризиса: после некоторого ослабления дефицита в начале августа теперь в разных регионах, включая столицу, вновь стали вводить ограничения на отпуск топлива (обычно 40-50 литров в руки). К своему российскому партнеру присоединился Иран: морская блокада США породила длинные очереди на АЗС в Тегеране, пишет Financial Times.

Ограничение в 20 литров на автомобиль заставляет водителей возвращаться снова и снова, рассказал газете сотрудник одной из столичных АЗС. По его словам, люди торопятся заправиться «до того, как их баки опустеют, боясь, что война может возобновиться или что цены вырастут».

Государственная организация по оптимизации потребления топлива предупредила о «критической» нехватке бензина. По ее данным, Ирану не хватает 15 млн литров для удовлетворения суточного спроса в 135 млн литров. То есть дефицит превышает 11%.

В России ситуация еще хуже. По оценке Rystad Energy, объемы переработки находятся на треть ниже сезонной нормы, так как с начала августа атакам подверглось более 10 НПЗ, не менее пяти остановили работу (а некоторые предприятия так и не возобновили ее после июньско-июльской волны украинских бомбардировок). Россия в июле добывала 8,76 млн баррелей сырой нефти в сутки, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), при квоте ОПЕК+ 9,82 млн баррелей. Однако из-за потери перерабатывающих мощностей она не только запретила экспорт топлива, но и начала закупать его в Индии, Марокко и Турции, а импорт бензина из Беларуси увеличила в 25 раз.

В Иране часть НПЗ также пострадала в результате израильских и американских ударов в начале военных действий этой весной. Кроме того, Иран, добывающий 2,6 млн баррелей сырой нефти в сутки (данные МЭА за июль – при мощностях в 3,8 млн баррелей), не имеет достаточной переработки. Поэтому значительная часть бензина импортировалась, однако сейчас это почти невозможно из-за морской блокады, которую США возобновили 14 июля.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что в рамках экономической войны против Ирана его торговым партнерам будет предоставлен «определенный срок» для сворачивания коммерческих отношений, а организации, помогающие Тегерану отмывать деньги или обходить санкции, могут быть «отключены от финансовой системы США». Аналогичным образом президент Франции Эмманюэль Макрон в тот же день предложил союзникам перекрыть поставки топлива в Россию.

Дефицит топлива в Иране усугубляется системой субсидий, благодаря которой бензин в стране остается одним из самых дешевых в мире – 15 000-50 000 ($0,0075-0,25). Правительство, которому в последние месяцы пришлось активно расходовать стратегические запасы, заявляет, что нынешний механизм больше не является устойчивым из-за почти 90%-ной инфляции, падения курса риала до исторического минимума и вызванных войной перебоев с поставками, отмечает FT.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в августе, что продажа бензина по ценам ниже рыночных лишает правительство ресурсов, необходимых для субсидирования продовольствия и поддержки работников. «Кто сказал, что правительство должно закупать бензин по 1,3 миллиона риалов за литр, а затем продавать его по 15 тысяч риалов?», — заявил он.

Однако недавний пилотный проект по повышению цен на бензин в провинции Керман был остановлен всего через несколько часов после запуска. В стране хорошо помнят о событиях 2019 года, когда внезапное повышение цен вызвало протесты во многих городах, приведшие к гибели людей.

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