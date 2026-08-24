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В России образовался острый дефицит бензина АИ-95

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  • 24.08.2026, 22:37
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В России образовался острый дефицит бензина АИ-95

Топливо исчезло с 80% российских заправок.

В России образовался острый дефицит бензина АИ-95 — одного из самых востребованных у потребителей. В настоящее время его можно найти только на 5,6 тыс. из 26,1 тыс., или 22% действующих АЗС, следует из данных сервиса «Бензонавт», которые приводит «Инфотэк». Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести АИ-95, колебалась в пределах 22–30%.

Ни в одном из регионов показатель доступности этой марки не превышает 50%. Хуже всего ситуация — в Сахалинской области (3%), а также в аннексированных Крыму (2%) и Севастополе (1%). В Москве бензин АИ-95 можно найти лишь на 161 из 786 заправок — это 20%. Дизельное топливо есть на 392 столичных АЗС (50%), АИ-92 — на 236 (30%). Лидирует по доступности АИ-95 Санкт-Петербург (42%), за ним следуют Татарстан (41%) и Орловская область (36%). В среднем в России литр бензина этой марки обходится в 71 рубль.

«Бензонавт» мониторит заправки крупнейших сетей — «Лукойла», «Роснефти», «Газпромнефти», Teboil, «Татнефти», «Нефтьмагистрали», «Трассы», TamicEnergy, General Fueller и Shell, собирая данные о наличии бензина и очередях от водителей и из открытых источников.

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