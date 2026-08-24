Звезда «Игры Престолов» присоединился к сериалу «Гарри Поттер» 1 24.08.2026, 22:17

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Фото: IGN Nordic

Кит Харингтон согласился заменить актера Николаса Холта.

Звезда сериала «Игра престолов», британский актер Кит Харингтон присоединился к сериалу «Гарри Поттер» от HBO — во втором сезоне он сыграет писателя и преподавателя Хогвартса Златопуста Локонса. Об этом пишет Deadline.

Харингтон заменит Николаса Холта, который изначально был утвержден на эту роль, но был вынужден отказаться от нее из-за необходимости совмещать съемки в сериале с работой над новым проектом о Супермене.

В «Гарри Поттере» актер воплотит персонажа, которого он уже озвучивал в проекте Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions — серии полноценных аудиоспектаклей по всем книгам о мальчике-волшебнике авторства Джоан Роулинг. В его озвучивании участвовали и другие известные актеры: например, директора Хогвартса Альбуса Дамблдора озвучил британский актер Хью Лори, а злодея лорда Волдеморта — Мэттью Макфэдьен.

Студия HBO продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до выхода первого. Съемки «Тайной комнаты» начнутся осенью 2026 года, писало издание Variety. Создатели сериала планируют адаптировать все семь книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде семи сезонов на протяжении десяти лет. Каждая книга получит свой сезон.

В мае 2025 года Warner Bros. Discovery назвала актеров, которые исполнят главные роли в сериале по книгам Роулинг: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Тизер нового сериала о Гарри Поттере от телекомпании HBO, опубликованный 25 марта, посмотрели более 277 млн раз за 48 часов — это сделало ролик самым просматриваемым трейлером за всю историю компании, сообщается на официальном сайте Warner Bros. Discovery.

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