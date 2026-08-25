Речь Стива Джобса продолжает вдохновлять миллионы спустя 21 год 4 25.08.2026, 12:46

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Стив Джобс

Это одна из самых популярных цитат на выпускных церемониях.

Прошло 21 год с момента знаменитого выступления Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета, однако его заключительная фраза до сих пор остается одной из самых цитируемых речей на выпускных церемониях, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

12 июня 2005 года 50-летний основатель Apple вышел перед выпускниками и рассказал три истории из своей жизни — о случайных решениях, увольнении из собственной компании и борьбе с раком. Завершая выступление, Джобс произнес: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными».

При этом эти слова принадлежали не самому Джобсу. Он специально отметил, что взял их с последней страницы журнала Whole Earth Catalog, где они были напечатаны в качестве своеобразного напутствия читателям.

«Вы не можете соединить точки, смотря вперед. Вы можете соединить их только оглядываясь назад», — говорил Джобс, вспоминая, как случайно выбранный им в колледже курс каллиграфии впоследствии повлиял на дизайн первого Macintosh.

К моменту выступления Джобс уже пережил операцию по поводу редкой формы рака поджелудочной железы. Через шесть лет он покинул пост главы Apple и умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.

Cила речи заключается не только в историях успеха. Джобс говорил выпускникам о смерти и конечности человеческой жизни, призывая не откладывать важные решения.

«Время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью», — одна из ключевых мыслей выступления, которое спустя два десятилетия продолжает жить далеко за пределами Стэнфорда.

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