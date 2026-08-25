закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Речь Стива Джобса продолжает вдохновлять миллионы спустя 21 год

4
  • 25.08.2026, 12:46
  • 3,976
Речь Стива Джобса продолжает вдохновлять миллионы спустя 21 год
Стив Джобс

Это одна из самых популярных цитат на выпускных церемониях.

Прошло 21 год с момента знаменитого выступления Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета, однако его заключительная фраза до сих пор остается одной из самых цитируемых речей на выпускных церемониях, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

12 июня 2005 года 50-летний основатель Apple вышел перед выпускниками и рассказал три истории из своей жизни — о случайных решениях, увольнении из собственной компании и борьбе с раком. Завершая выступление, Джобс произнес: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными».

При этом эти слова принадлежали не самому Джобсу. Он специально отметил, что взял их с последней страницы журнала Whole Earth Catalog, где они были напечатаны в качестве своеобразного напутствия читателям.

«Вы не можете соединить точки, смотря вперед. Вы можете соединить их только оглядываясь назад», — говорил Джобс, вспоминая, как случайно выбранный им в колледже курс каллиграфии впоследствии повлиял на дизайн первого Macintosh.

К моменту выступления Джобс уже пережил операцию по поводу редкой формы рака поджелудочной железы. Через шесть лет он покинул пост главы Apple и умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.

Cила речи заключается не только в историях успеха. Джобс говорил выпускникам о смерти и конечности человеческой жизни, призывая не откладывать важные решения.

«Время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью», — одна из ключевых мыслей выступления, которое спустя два десятилетия продолжает жить далеко за пределами Стэнфорда.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук