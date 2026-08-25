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СМИ: Победа в войне с Ираном сделает США намного сильнее

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  • 25.08.2026, 12:32
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СМИ: Победа в войне с Ираном сделает США намного сильнее

Эксперты назвали пять причин.

Военная кампания против Ирана способна не только изменить ситуацию на Ближнем Востоке, но и заметно усилить позиции США в мире. Есть пять факторов, которые укрепят американскую мощь и повысят способность Вашингтона сдерживать потенциальных противников, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Первым фактором станет восстановление американского арсенала. Война показала уязвимость запасов высокоточного оружия, однако одновременно дала мощный импульс оборонной промышленности. Если в начале войны на Украине США производили около 4000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц, то теперь Пентагон рассчитывает довести выпуск до 100 тыс.

«Оборонно-промышленная база является неотъемлемой частью обычного сдерживания», — пишут эксперты. Рост производства оружия в США и Европе в перспективе сделает потенциальную войну с Вашингтоном значительно более дорогостоящей для любого противника.

Второй фактор — сочетание наступательных и оборонительных возможностей. США продемонстрировали способность наносить удары с воздуха, моря и суши, одновременно защищая свои силы и инфраструктуру от ракетных, беспилотных и кибератак.

Третьим фактором стала космическая инфраструктура. В ходе конфликта спутники обеспечивали предупреждение о ракетных атаках, связь и поддержку операций беспилотников. Война подтвердила стратегическую важность американских вложений в космос.

Четвертый вывод касается так называемой жесткой силы. Военная мощь остается фундаментом американского влияния, а дипломатия и экономические инструменты эффективнее работают при наличии убедительного силового потенциала.

Наконец, война продемонстрировала важность союзников. США опирались на военные базы, логистику и поддержку партнеров. «Союзники — это необходимость», — подчеркивают авторы материала.

После войны Вашингтон может получить более мощную оборонную промышленность, боеспособную армию и надежную систему союзов. Это не гарантирует наступления эпохи мира, однако способно сделать прямой конфликт с США значительно более рискованным для потенциальных противников.

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