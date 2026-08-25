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Небензя взвыл в ООН из-за мультсериала «Маша и Медведь»

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  • 25.08.2026, 12:11
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Небензя взвыл в ООН из-за мультсериала «Маша и Медведь»

Представитель РФ нашел повод для заявления о «русофобии».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности выразил недовольство украинскими санкциями в отношении лиц, связанных с созданием и распространением российского мультсериала «Маша и Медведь». Эту тему российский дипломат использовал для очередных обвинений Украины в якобы «русофобии».

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Небензя сделал во время выступления в Совете Безопасности ООН.

Представитель государства-агрессора назвал Украину «концлагерем имени Зеленского» и заявил о якобы «полном запрете на инакомыслие». Западных партнеров Киева он обвинил в финансировании продолжения войны, которую Россия сама начала полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

В качестве примера якобы «уничтожения всего русского» Небензя привел санкции против лиц, связанных с мультсериалом «Маша и Медведь».

«Ущемляется не только русский язык — уничтожается все, что связано с нашим общим прошлым. Власти Киева демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию», — заявил он.

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