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Мозырский НПЗ готовится к реконструкции своей самой дорогой установки

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  • 25.08.2026, 11:52
  • 5,420
Мозырский НПЗ готовится к реконструкции своей самой дорогой установки

Только за проект сумма космическая.

После того, как на фоне проблем с нефтепереработкой в РФ показатели Мозырского нефтеперерабатывающего завода улучшились, предприятие взялось за активное обновление оборудования и инфраструктуры, наметив ряд крупных ремонтов.

Один из самых дорогих — реконструкция комбинированной установки каталитического крекинга. Как заметил «Флагшток», Мозырский НПЗ намеревается произвести закупку предпроектной и проектной документации по этому объекту. Только лишь за разработку сложной документации предприятие готово заплатить из собственных средств 6 млн 750 тыс. рублей (более 2,2 млн долларов).

Исполнитель должен разработать предпроектную и проектную документацию в течение двух лет, а датой начала строительства указан март 2029 года.

Комбинированная установка каталитического крекинга на Мозырском НПЗ
Фото: Белнефтехим

Исходя из документации закупки, главная технологическая цель реконструкции установки — увеличить содержание пропилена в ППФ за счёт снижения его потерь с сухим газом. Предусматривается реконструкция блоков предварительной стабилизации бензина и фракционирования С3/С4. После реконструкции содержание пропилена в сухом газе должно снизиться.

В составе работ предусмотрены новое технологическое оборудование, трубопроводы, кабельная продукция, КИПиА и автоматизация, а также демонтаж части существующего оборудования и строительные усиления.

Установку каталитического крекинга на Мозырском НПЗ с помпой ввели в 2004 году. Тогда ее называли «путем к европейскому качеству» и на то время это был один из крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в Беларуси. Официально сообщалось, что стоимость строительства установки составляла около 87 млн. долларов, а всего комплекса в целом (он включает 15 объектов) — 147 млн. долларов.

Установка каталитического крекинга рассчитана на переработку 2 млн. тонн сырья в год: высокооктанового автобензина и сжиженного газа.

Эта установка горела в 2023 году, когда произошло масштабное загорание колонны. Но больше проблем заводу доставляла другая установка — гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, которая на протяжении года горела пять раз.

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