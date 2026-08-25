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В Ялте уже седьмые сутки бушует вызванный россиянами пожар

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  • 25.08.2026, 11:08
  • 5,240
В Ялте уже седьмые сутки бушует вызванный россиянами пожар

Смог и дым окутали город.

Во временно оккупированном Крыму уже седьмые сутки подряд горит лес в горной местности недалеко от Ялты (в микрорайоне Аутка).

Как сообщает Цензор.НЕТ, первые сообщения о возгорании после отражения атаки беспилотников средствами российской ПВО поступили еще в ночь на 19 августа.

Первоначальную площадь оценивали в несколько гектаров, однако впоследствии она увеличилась до 10, а уже к 21 августа достигла 50 гектаров.

Тушение пожара существенно затрудняется сложным рельефом (крутые горные склоны), отсутствием поблизости источников воды и сильными порывами ветра. Из-за смога и дыма, окутавших город, жители Ялты жалуются на затрудненное дыхание.

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