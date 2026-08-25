Атака на украинский самолет в Германии: найден еще один дрон 25.08.2026, 11:00

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Фото: getty Images

Немецкая прокуратура пока не хочет комментировать находку.

Немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, использовали во время атаки на украинский Ан-124 в аэропорту «Лейпциг/Галле».

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Сразу несколько немецких медиа сообщил, что во время неудачной атаки на украинский самолет могли использовать больше беспилотников, чем сообщалось сначала.

Согласно данным СМИ, правоохранители обнаружили еще один дрон и взрывчатое вещество.

Третий беспилотник обнаружили вечером 14 августа в поле вблизи аэропорта, в населенном пункте Кабельскеталь.

Следует отметить, что это произошло через десять дней после того, как нашли первый дрон.

На следующий день, 15 августа, следователи обнаружили на месте находки вещество, которое, по предварительным данным, могло быть остатком взрывчатой смеси на основе гексогена. В то же время найденный беспилотник, как сообщается, был неисправен.

Спикер Федеральной прокуратуры Германии пока отказывается комментировать эту информацию.

Атака на украинский самолет в Германии

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого работу аэропорта на время приостановили. Как оказалось, это был дрон.

Впоследствии стало известно, что дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124 - то есть это был умышленный удар.

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