Портников рассказал о «шокотерапии» для Путина, после которой тот напал на Украину 12 25.08.2026, 10:46

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Толчком к принятию решения о полномасштабном вторжении стало неожиданное «прозрение».

Путину казалось, что Зеленский имеет пророссийскуюпозицию, а значит с ним можно будет договориться о капитуляции Украины без войны, но главу Кремля ожидало большое разочарование, сообщил Виталий Портников. Когда Путин понял, что новая политическая власть соседней страны не сдаст Украину, то оставалось только одно - напасть и захватить. Об этом политический аналитик рассказал в эфире EspresoTV.

Портников ответил на вопрос, почему Путин рискнул напасть на Украину:

«Точно так, как мы не осознавали опасности со стороны России, Россия не осознавала уровень отпора с нашей стороны. В 2014 году россиянам казалось, что если они оккупируют Крым, тем более аннексируют, это будет сигнал, после которого Украина больше не будет пытаться выйти из их зоны влияния, поскольку она уже наказана. Вы хотите больше? Тогда мы идем на Донбасс».

«Вместе с тем всегда была идея, что даже при таких условиях всегда возможен политический реванш. Фактически в 2010 году россияне взяли политический реванш. Они верили, что смогут взять политический реванш и в 2019 году, поэтому не нужна будет эскалация, достаточно того, что происходит с Крымом и Донбассом, чтобы силы, которые будут за капитуляцию перед Россией, победили на выборах 2019 года, и это оказалось ошибкой», - подчеркнул журналист.

«Встреча с Зеленским в Париже была для Путина полным разочарованием, потому что он верил, что Зеленский приехал перед ним капитулировать. После того как он не увидел этой капитуляции, это все было только вопросом времени. Сперва были попытки, чтобы дестабилизировать страну внутренне, а потом, когда стало понятно, что ловушки не срабатывают, а Зеленский стал на сторону своего народа, то после этого вопрос начала большой войны был уже делом очевидным», - подытожил политический аналитик.

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