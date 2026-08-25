В BMW решили, что водители больше не хотят нажимать кнопки 7 25.08.2026, 4:44

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Молодые покупатели предпочитают разговаривать с авто.

BMW продолжает сокращать число физических кнопок в салонах своих автомобилей, делая ставку на голосовое управление, сенсорные экраны и новые способы управления на руле. В компании считают, что такой подход лучше соответствует привычкам молодого поколения, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Глава BMW Group Australia Викрам Павах заявил, что голосовые команды и сенсорное управление становятся все популярнее, особенно среди молодых автомобилистов. «Молодое поколение быстрее осваивает эти технологии, использует голос и сенсорное управление. Они хотят делать все быстро и одновременно решать несколько задач», — отметил он.

Новые модели BMW, включая седан i3, кроссовер iX3 и X5/iX5, получили еще более минималистичные панели по сравнению с предшественниками. Многие функции теперь вынесены на сенсорный дисплей или управляются голосом.

Однако у физических кнопок есть важное преимущество — водителю не нужно отводить взгляд от дороги. Изменить температуру, громкость или включить определенную функцию можно практически вслепую благодаря мышечной памяти. Сенсорный экран, напротив, иногда заставляет водителя искать нужную настройку в меню.

При этом BMW не собирается полностью избавляться от физических элементов. В салонах по-прежнему остаются кнопки стеклоподъемников, регулятор громкости и подрулевые переключатели. А вот фирменный вращающийся контроллер iDrive постепенно исчезает из новых моделей.

Успех стратегии BMW будет зависеть от качества технологий. «Если голосовой помощник хорошо понимает естественную речь, владельцы могут быстро перестать скучать по кнопкам», — пишет издание.

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