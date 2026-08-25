Белорусские банки пересматривают комиссию за прием наличных российских рублей 2 25.08.2026, 2:31

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Банковские «санкции» против российского рубля продолжаются.

Белорусские банки продолжают пересматривать комиссию за прием наличных российских рублей. На этот раз этот сбор повысил «Приорбанк».

С 24 августа «Приорбанк» с 5% до 15% повысил комиссию за прием наличных российских рублей от некоторых клиентов. Новшество затронуло нерезидентов нашей страны, которые хотят зачислить эту валюту на счета беларусов или других иностранцев. Что касается жителей нашей страны, то эту комиссию придется платить, если они намерены «забросить» наличные российские рубли на счета нерезидентов.

Ранее некоторые другие банки также ввели подобные комиссии, их размер доходит до 20% от суммы. Причем некоторые финансовые учреждения сначала принимали эти «санкции» в отношении российского рубля, а затем ужесточали их, повышая сбор.

В начале июля этого года стало известно, что в Казахстане и Кыргызстане за внесение на счета наличных российских рублей начали брать комиссии, а часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры.

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