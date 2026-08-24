Россияне массово бегут от мобилизации в Грузию 8 24.08.2026, 23:34

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Свыше 113 тысяч человек пересекли границу через «Верхний Ларс» за неделю.

Свыше 113 тыс. человек пересекли границу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» за неделю, сообщает администрация Северной Осетии.

Данные на еженедельном аппаратном совещании под руководством главы республики Сергея Меняйло привел зампред правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. По его словам, за неделю через пункт пропуска проехали более 33 тыс. автомобилей.

Как передает администрация Северной Осетии, Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения всех видов транспорта в обоих направлениях. По последним данным, в электронной очереди на проезд через границу находились 52 автомобиля.

«Верхний Ларс» — многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Это единственный действующий сухопутный пункт пропуска между Россией и Грузией.

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