В парламенте Ирана отключили свет во время обсуждения энергокризиса 1 24.08.2026, 23:26

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В стране фиксируют регулярные перебои с энергоснабжением.

В парламенте Ирана отключили электричество во время заседания комитета по энергетике, где обсуждали проблемы с энергоснабжением в стране, сообщает телеканал Iran International.

Свет отключился во время заседания, в котором участвовали чиновники и представители электроэнергетического сектора страны. Они обсуждали причины недавних перебоев с электричеством и меры по обеспечению стабильного энергоснабжения государства.

В Иране сохраняются проблемы с электроснабжением на фоне роста спроса на электроэнергию и дефицита генерирующих мощностей. По оценке исследовательского центра парламента Ирана, летом 2026 года разрыв между спросом и доступным предложением электроэнергии мог достигнуть 13,64 тыс. МВт, сообщал Iran International.

Дополнительную нагрузку на энергосистему Ирана создают последствия боевых действий в ходе конфликта с США и Израилем, отмечал телеканал. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности расширить список целей ударов по Ирану, включив в него энергетические объекты и подземный ядерный объект. Позднее он пригрозил ударами по критически важной гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции, в ответ на атаки Тегерана на судна в Ормузском проливе.

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