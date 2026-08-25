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Скончался один из богатейших людей Германии

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  • 25.08.2026, 1:59
  • 10,290
Скончался один из богатейших людей Германии
Клаус-Микаэль Кюне
Фото: Bloomberg

Его состояние на август текущего года оценивалось примерно в $49 млрд.

Ушел из жизни контролирующий акционер швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel, внук одного из его основателей Клаус-Микаэль Кюне. Об этом сообщила компания.

«Клаус-Михаэль Кюне скончался в ночь на понедельник», — говорится в публикации.

Уточняется, что миллиардер умер в Шинделлеги в Швейцарии. Ему было 89 лет. Кюне находился на 43-м месте в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Его состояние на август текущего года оценивалось примерно в $49 млрд. По информации Bloomberg, он был самым богатым человеком Германии.

У Кюне и его супруги Кристины нет детей. Его состояние после кончины должно перейти благотворительному фонду Kühne-Stiftung, который является владельцем холдинга.

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