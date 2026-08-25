Скончался один из богатейших людей Германии

Скончался один из богатейших людей Германии5
- 25.08.2026, 1:59
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Его состояние на август текущего года оценивалось примерно в $49 млрд.
Ушел из жизни контролирующий акционер швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel, внук одного из его основателей Клаус-Микаэль Кюне. Об этом сообщила компания.
«Клаус-Михаэль Кюне скончался в ночь на понедельник», — говорится в публикации.
Уточняется, что миллиардер умер в Шинделлеги в Швейцарии. Ему было 89 лет. Кюне находился на 43-м месте в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Его состояние на август текущего года оценивалось примерно в $49 млрд. По информации Bloomberg, он был самым богатым человеком Германии.
У Кюне и его супруги Кристины нет детей. Его состояние после кончины должно перейти благотворительному фонду Kühne-Stiftung, который является владельцем холдинга.