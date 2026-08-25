Стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1982 года

Стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1982 года5
- 25.08.2026, 3:51
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Для решения проблемы потребуется около $230 млн.
Стратегический резерв нефти США к концу прошедшей недели (21 августа) составил 289,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с ноября 1982 года, следует из данных Минэнерго страны, с которыми ознакомилось агентство «Прайм».
Ниже уровень стратегических запасов нефти в США был в конце недели, завершившейся 26 ноября 1982 года. Тогда он составлял 288,156 млн баррелей.
В начале июля Управление по подотчетности правительства США указывало на отсутствие доступа страны к 25% стратегического нефтяного запаса (SPR) из-за поломок и простоев. Для решения проблемы SPR потребуется около $230 млн.