закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1982 года

5
  • 25.08.2026, 3:51
  • 1,678
Стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1982 года
Фото: Bloomberg

Для решения проблемы потребуется около $230 млн.

Стратегический резерв нефти США к концу прошедшей недели (21 августа) составил 289,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с ноября 1982 года, следует из данных Минэнерго страны, с которыми ознакомилось агентство «Прайм».

Ниже уровень стратегических запасов нефти в США был в конце недели, завершившейся 26 ноября 1982 года. Тогда он составлял 288,156 млн баррелей.

В начале июля Управление по подотчетности правительства США указывало на отсутствие доступа страны к 25% стратегического нефтяного запаса (SPR) из-за поломок и простоев. Для решения проблемы SPR потребуется около $230 млн.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук