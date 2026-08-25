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The Times: Украинские боевые данные помогут Британии защитить военные базы

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  • 25.08.2026, 10:50
The Times: Украинские боевые данные помогут Британии защитить военные базы
Фото: 37ОБр

Зеленский и Бренем подписали соглашение о сотрудничестве.

Украина передала Великобритании масштабный массив секретных боевых данных, собранных с помощью дронов, камер и различных сенсоров. Лондон намерен использовать этот материал для обучения систем искусственного интеллекта и разработки технологий защиты военных объектов и критической инфраструктуры от российских разведывательных операций, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Соглашение о сотрудничестве подписали президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Энди Бернeм. Благодаря договоренности проверенные британские оборонные компании получили доступ к украинской лаборатории «Avengers AI Lab», которая занимается сбором, обработкой и разметкой информации с поля боя.

По данным украинских военных, разработанные на основе этих материалов системы уже способны автоматически распознавать до 70% российских целей. Британия стала первой страной за пределами Украины, получившей доступ к этой базе. Взамен Лондон предоставит украинской стороне специалистов в области искусственного интеллекта, а также экспертизу инженеров и ученых.

Одним из первых совместных проектов станет испытание системы охраны британской военной базы с использованием «гигантского сенсора» — сети зарытых в землю оптоволоконных линий, способных фиксировать происходящее вокруг объекта. Параллельно специалисты будут разрабатывать маломощные ИИ-чипы на основе спайковых нейросетей для беспилотников и роботизированных систем.

«Технологии планируется применять не только для защиты военных баз, но и аэропортов, железных дорог, тюрем и объектов энергетики. Украинский опыт дает уникальное представление о том, как технологии могут использоваться на поле боя», — пишет The Times.

В Лондоне рассчитывают, что сотрудничество позволит быстрее создавать системы нового поколения на фоне растущей активности российской разведки в Европе. Поводом для беспокойства стали, в частности, недавний взлом инфраструктуры RAF Brize Norton и сообщения о предполагаемой российской аэроразведке европейских объектов.

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