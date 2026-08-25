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Белорусы получили очередной сюрприз от доллара

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  • 25.08.2026, 11:33
  • 12,726
Белорусы получили очередной сюрприз от доллара

Что происходит на торгах во вторник.

После небольшой паузы доллар уверенно растет и снова стоит дороже 3 рублей. Биткоин за последние сутки тоже подорожал, сейчас находится вблизи отметки $80 684.

Доллар вырос на 2,62 копейки и стоит 3,0082 рубля.

По евро торгов пока не было.

Сотня российских рублей снизилась на 1,23 копейки и стоит 3,5832 рубля.

По юаню торгов тоже пока не было.

В понедельник доллар подорожал на 0,64 копейки и стоил 2,9820 рубля, евро подорожал на 0,77 копейки и стоил 3,4811 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,41 копейки и стоила 3,5955 рубля, а десяток юаней подорожал на 1,17 копейки и стоил 4,4517 рубля.

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