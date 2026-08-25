У Путина сделали заявление о новой волне мобилизации в РФ

У Путина сделали заявление о новой волне мобилизации в РФ4
- 25.08.2026, 11:46
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Песков отреагировал от имени Кремля.
В Кремле прокомментировали заявления о возможной новой волне мобилизации в России, о которой в последнее время заявляют украинские власти, а также западные аналитики.
Как пишет «Медуза», у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают заявления о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, подразумевающие ее объявление. В ответ Песков назвал это «информационными утками» и попыткой «раскачать ситуацию», обвинив во всем Украину.
«Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил он.
Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Россия, вероятно, готовится к новой волне принудительной мобилизации. Так, в прошлом месяце российские военные офицеры прибыли из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, где контролировали проведение учений по подготовке к мобилизации местных жителей.