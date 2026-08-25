«Год ищем человека в наш магазин, никто не хочет идти» 23 25.08.2026, 11:17

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иллюстративное фото

Минчанка пожаловалась, что не может найти работника, и вызвала споры.

Минчанка пожаловалась в Threads, что не может найти работника в магазин в Минске. По ее словам, там предлагают удобный график и небольшую нагрузку. Однако описание предложения вызвало споры в комментариях: пользователи предположили, что проблема может быть не в отсутствии желающих работать, а в условиях вакансии, пишет «Зеркало».

«Все кричат: нет работы, нищета. Год ищем человека в наш магазин игрушек, никто не хочет идти. Условия одни плюсы, руководство: одни плюсы, работы мало. График договорной. Выходи, когда хочешь, когда не хочешь — выйдет другой продавец. Где все? Масюковщина, Каменная Горка, Центральный район — мы вас ждем! Оклад плюс процент от продаж. Маленький магазин в Лебяжьем», — написала авторка.

В комментариях она уточнила, что смена в среднем стоит 80 рублей и что «если работать, то за 16 рабочих дней можно заработать 1500 рублей».

В комментариях некоторые удивились описанию рабочего графика и вероятной зарплате, что вылилось в дискуссию.

«А как 1500 рублей помогут вырваться из нищеты? Отвлекут от мыслей о еде? Можно ходить во время работы в туалет и экономить воду дома? Нет, когда работы мало — это хорошо. Но что значит «договорной график» и «когда хочешь выходи, а когда не хочешь выйдет другой продавец», тот другой продавец у вас в рабстве? Ему все равно, когда и сколько работать?» — написал один из комментаторов.

«Если вы предлагаете зарплату 3000+, тогда соглашусь, что странно. Если 1200 рублей, тогда ничего странного нет», — добавил другой. На что авторка поста ответила: «Вы где видели в маленьком частном магазине зарплату 3000+, еще чтобы при этом ни хрена не делать? Зарплата соответствует работе и обязанностям». Ей парировали: «Люди идут на работу не чтобы ни хрена не делать там, а за деньгами. Я так понимаю, что там немного, поэтому и люди не идут».

Еще один пользователь считает, что «оклад плюс процент мало кого интересует, чаще всего минимальная зарплата и выходит. Ставьте нормальный оклад, график два через два и будут вам нормальные продавцы». — «Если продавцы придут и будут работать, тогда и оклад изменится и проценты другие будут. Сейчас пока так. На данном этапе. С нуля предлагаем вот так», — ответила на это минчанка.

Вот какие еще мнения высказали в комментариях:

«Так найти, куда уйти в рабство, не проблема обычно. Люди-то ищут работу с нормальным окладом».

«Ну, если вы человека год не можете найти, то дело явно не в людях».

«У вас магазин в Лебяжьем. Это дорогой микрорайон с дорогими квартирами. Там не живут люди, которые бы работали за эти деньги. Есть пара-тройка домов разве что и все. А из Каменной горки через рынок чтобы кто-то шел — тоже время. Был бы магазин в другом месте — вы бы нашли».

«Кстати, удивительно, что девочки работают в пунктах выдачи заказов Wildberries за копейки, еще и ящики таскают, а не идут к вам в магазин».

«Моя жена уже год ищет работу по нормальному договору на 8 часов. Везде хотят, чтоб человек выполнял объем работы (8 часов) за 4−6. И как следствие договор составляют на это время. Ну или „мусорный договор“ без больничных и отпуска».

«То есть вы реально считаете, что за 1500 — это предел мечтаний? Что это реально достойная зарплата в Минске? Что в головах у таких работодателей?»

«Так мало работы с нормальной зарплатой. У вас спросили 3000+ зарплата? Вы сказали, мол, а где вы видели такую у частника. Так вот вам и ответ: за 1500−2000 рублей — тысячи вакансий, и там тоже мало работы. А про какие плюсы вы говорите, непонятно…»

«У нас на заводе оклад — 2800 рублей, график — 2/2/3, и то люди уходят».

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