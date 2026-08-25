Минчанка поверила мошенникам и отдала им все сбережения «на экспертизу» 16 25.08.2026, 12:50

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Деньги она оставила под яблоней.

47‑ летняя минчанка поверила телефонным мошенникам и отдала им все сбережения «на экспертизу», пишет один из телеграм-каналов силовиков.

Сначала ей позвонили в «Вайбер» от имени сотрудников «Белпочты», сказали, что ей необходимо получить заказное письмо, а для этого нужно назвать код из смс.

После этого ей позвонила «сотрудница службы кибербезопасности». Она сказала, что персональные данные минчанки оказались у злоумышленников, которые от ее имени переводят деньги «в поддержку военных действий», и теперь за это на нее заведут уголовное дело по статье о госизмене.

Далее аферисты убедили минчанку написать расписку, пересчитать на камеру все имеющиеся дома деньги и передать их на «экспертизу», чтобы наличные не изъяли во время обыска, который, по их словам, должен был скоро пройти в квартире.

Женщина отвезла деньги по указанным координатам и оставила их под яблоней в Минском районе.

Но и на этом мошенники не остановились. Они заявили, что на имя минчанки оформляются кредиты, и предложили ей самой взять займ, чтобы не дать злоумышленникам получить деньги.

Спустя несколько часов после совершения всех действий по указанию мошенников женщина поняла, что стала жертвой обмана. Она лишилась 140 000 рублей.

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